Juventus spunta l’idea Carnesecchi per la porta

La Juventus sta pensando seriamente a Marco Carnesecchi per rafforzare la porta nella prossima stagione. Il portiere dell’Atalanta è uno dei nomi più caldi sul tavolo dei dirigenti, che vogliono sostituire Di Gregorio con un profilo giovane e talentuoso. Nei prossimi giorni, si attende una svolta sulla trattativa.

La Juventus guarda a Carnesecchi per la propria porta in vista della prossima stagione. Il portiere dell’Atalanta è uno dei nomi caldi per la squadra bianconera per prendere il posto di Di Gregorio. Carnesecchi nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it I bianconeri starebbero pensando di sostituire l’ex estremo difensore del Monza per la prossima stagione, andando a puntare su un altro profilo per quello che riguarda la propria porta. Il calciatore dell’Atalanta ha un contratto in scadenza nel giugno del 2028 con la squadra bergamasca che, in queste ultime ore, starebbe provando a stringere nuovi contatti con l’entourage del classe 2000 per firmare il rinnovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, spunta l’idea Carnesecchi per la porta Approfondimenti su Juventus Spunta Juventus, spunta Gboho: idea per il ruolo di vice Yildiz La Juventus valuta un nuovo innesto a centrocampo, considerando Yann Gboho del Tolosa come possibile vice di Kenan Yildiz. Carnesecchi l’alieno. Dea in mani sicure: la porta è blindata Da due anni Marco Carnesecchi difende con sicurezza la porta dell’Atalanta, dimostrando di essere uno dei portieri più affidabili in Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juventus Spunta Argomenti discussi: L'avversario della Juve per i playoff di Champions League e altre 2 storie sui Bianconeri che potresti esserti perso; Idea Parma, spunta Strefezza; Juventus: per Zirkzee doccia gelata, con Mateta irraggiungibile resta solo una pista aperta; Spunta una cordata di imprenditori lodigiani: Siamo pronti a riprenderci il Fanfulla. Juventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il registaLa Juventus di Luciano Spalletti pensa a Stanislav Lobotka: possibile assalto estivo al regista del Napoli per la nuova mediana. europacalcio.it Juventus, per l'attacco spunta anche Boga: in rottura con il Nizza, è stato propostoFederico Chiesa rimane l'idea principale della Juventus, che è alla ricerca di un rinforzo importante per l'attacco di Spalletti, ma. tuttomercatoweb.com SI COMPLICA UN RINNOVO SPUNTA UN OSTACOLO PER LA JUVENTUS - facebook.com facebook #EnNesyri #Juventus Spunta un retroscena x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.