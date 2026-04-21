Juventus-Pellegrini | Spalletti preme per il colpo a parametro zero

L’allenatore di una squadra di Serie A sta spingendo per ingaggiare un centrocampista in scadenza di contratto con la sua attuale società. Il giocatore, capitano della squadra di provenienza, ha come obiettivo principale di portare versatilità e qualità alla rosa della sua nuova squadra nella prossima stagione. La trattativa si concentra su un trasferimento a parametro zero, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale del team.

Luciano Spalletti punta Lorenzo Pellegrini per il centrocampo della Juventus. Il capitano della Roma, attualmente in scadenza di contratto, rappresenta l’obiettivo prioritario per garantire duttilità tattica alla rosa bianconera alla Continassa nella prossima stagione. La trattativa si inserisce in un piano di rafforzamento mirato a innalzare il tasso di esperienza internazionale del club in vista del ritorno in Champions League. La dirigenza della Juventus valuta l’operazione a parametro zero, sfruttando lo stallo nelle negoziazioni tra l’entourage del giocatore e la proprietà Friedkin. Per Spalletti, Pellegrini non è solo un’opportunità di mercato, ma un innesto funzionale a tre sistemi di gioco: mezzala nel 4-3-3, trequartista nel 4-2-3-1 o incursore nel 3-4-2-1.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Juventus-Pellegrini: Spalletti preme per il colpo a parametro zero Notizie correlate Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensoreCalciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al... Bernardo Silva Juventus, Comolli è in corsa per il centrocampista portoghese. Tutte le news sul possibile colpo a parametro zerodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, Damien Comolli è in corsa per il fuoriclasse del Manchester City, pronto a lasciare il club a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lorenzo Pellegrini alla Juventus con Spalletti? La risposta alle voci: Grande rapporto col mister, ma la mia felicità sarebbe arrivare tra le prime quattro con la Roma; Lorenzo Pellegrini: Spalletti mi vuole alla Juve? Gran rapporto con lui, ma ora sarei felice col 4° posto della Roma; Pagina 2 | La Juve mi vuole? Spalletti fuori dal normale, con lui...: l'occasione a zero strizza l'occhio; Dubbi sul futuro a Roma, la carica di Gasperini e le voci sulla Juve: parla Pellegrini. Juve, torna in auge il nome di Pellegrini: Spalletti lo vorrebbe in bianconeroIn scadenza di contratto con la Roma a fine stagione, Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996, torna ad essere un nome spendibile per il mercato della Juventus: come riportato ... tuttojuve.com Pellegrini: Juventus? Con Spalletti gran rapporto, ma ora penso alla RomaLorenzo Pellegrini è tornato a parlare ieri a margine dell’evento Inside the Sport 2026 dal Centro Tecnico di Coverciano. Il centrocampista giallorosso è out per un infortunio muscolare. Il rientro ... siamolaroma.it La #Juventus monitora con grande attenzione la situazione di Lorenzo #Pellegrini, in scadenza di contratto con la #Roma, considerandolo una grande opportunità a parametro zero. #Tuttosport facebook PELLEGRINI ALLA JUVENTUS Il centrocampista della Roma ha parlato a margine dell'evento "Inside The Sport" del suo rapporto con Luciano Spalletti Potrebbe rappresentare un valore aggiunto per questa Juventus #LorenzoPellegrini #LucianoS x.com