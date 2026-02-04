Calciomercato Juventus | colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

La Juventus sta seguendo da vicino Marcos Senesi, che potrebbe arrivare a parametro zero. Dopo aver archiviato la sessione invernale, i bianconeri puntano subito a rafforzare la rosa per la prossima stagione. La trattativa con il difensore argentino è in corso e le ultime notizie indicano che ci sono ottime possibilità di chiudere l’accordo a breve.

