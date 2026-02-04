Calciomercato Juventus | colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

Da calcionews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta seguendo da vicino Marcos Senesi, che potrebbe arrivare a parametro zero. Dopo aver archiviato la sessione invernale, i bianconeri puntano subito a rafforzare la rosa per la prossima stagione. La trattativa con il difensore argentino è in corso e le ultime notizie indicano che ci sono ottime possibilità di chiudere l’accordo a breve.

Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juventus colpo senesi a parametro zero ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore

Approfondimenti su Juventus Calciomercato

Joao Mario Bologna, l’esterno ha lasciato il ritiro della Juventus! Ultimissimi aggiornamenti sulla sua partenza dai bianconeri

Joao Mario Bologna ha lasciato il ritiro della Juventus.

Juventus, gli ultimissimi aggiornamenti sulla partenza da Bodo. La ricostruzione di quanto successo in Norvegia in queste ore

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Calciomercato

Argomenti discussi: Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugno; Calciomercato Juventus: due rinnovi e due colpi a zero per giugno; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse.

calciomercato juventus colpo senesiCapolavoro Comolli, firmano a zero con la Juve: colpo scudettoJuve già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le strategie di mercato del club bianconero ... calciomercato.it

calciomercato juventus colpo senesiJuve, mercato già caldoIl mercato di gennaio è finito, ma in casa Juventus si sente ancora il colpo d’aria della porta chiusa senza riuscire a far entrare il centravanti cercato per un mese. Nessun tempo ... tuttojuve.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.