Manolas provoca la Juventus dopo l'uscita dalla Champions | ricorda a tutti l'impresa della Roma

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, un giocatore utilizza il suo profilo Instagram per lanciare una battuta alla Juventus, richiamando alla memoria la storica vittoria della Roma contro il Barcellona. La frase, condivisa online, sembra voler sottolineare una differenza di esperienza tra le due squadre e alimenta le tensioni tra i tifosi. La reazione è immediata e accende nuovi commenti sui social.

Una storia comparsa sul suo profilo Instagram si è trasformata in una frecciata alla Juve dopo la delusione della Champions League: richiama alla grande impresa della Roma contro il Barcellona.