Juventus | Pellegrini al centro delle discussioni

In casa Juventus, Leonardo Pellegrini torna a essere al centro delle discussioni di mercato. La squadra sta riorganizzando la rosa in vista della prossima stagione, con Luciano Spalletti che sta ridefinendo ruoli e gerarchie. La questione riguarda soprattutto il ruolo e il futuro del giocatore all’interno della squadra, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Leonardo Pellegrini torna al centro delle discussioni di mercato in casa Juventus, soprattutto in un contesto tecnico in cui Luciano Spalletti sta ridefinendo gerarchie, ruoli e caratteristiche della rosa in vista della prossima stagione. Il centrocampista della Roma, capitano giallorosso e profilo duttile per qualità tecniche e visione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Pellegrini al centro delle discussioni Notizie correlate Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della quarta puntata: Alessandra Mussolini al centro delle discussioniIl Grande Fratello VIP torna in onda per un appuntamento che rischia già di essere decisivo. Juventus: Tonali al centro delle vociNel panorama del calciomercato estivo 2026, il nome di Sandro Tonali continua a dominare le cronache della Juventus. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, Luis Henrique ai saluti? Il Besiktas prepara l'offerta estiva; NEWS – Wesley, Kean, Mancini, Yildiz, Pellegrini, Thuram, Koné, Maldini, Lukaku, Davis, Gila: le novità; Roma, scatta l’asta per El Aynaoui | Sul centrocampista due Big spagnole e una tedesca; Dopo Gabbia, Loftus-Cheek: l'inglese elogia Allegri e svela un retroscena sulla grande paura durante Milan-Parma. Juventus, Pellegrini occasione di mercato: jolly perfetto per Spalletti, i ruoli che può ricoprireLa Juventus è pronta ad affondare il colpo su Lorenzo Pellegrini, un jolly per Spalletti. La Roma nel frattempo non ha ancora proposto un rinnovo di contratto. sport.virgilio.it Pellegrini: Juventus? Con Spalletti gran rapporto, ma ora penso alla RomaLorenzo Pellegrini è tornato a parlare ieri a margine dell’evento Inside the Sport 2026 dal Centro Tecnico di Coverciano. Il centrocampista giallorosso è out per un infortunio muscolare. Il rientro ... siamolaroma.it DUE BIG EUROPEE SU KOOPMEINERS Come riportato da Tuttosport, Manchester United e Galatasaray stanno seguendo attentamente il centrocampista della Juventus La Juventus non vorrebbe scendere sotto i 30 milioni per la cessione del centr facebook Prosegue la preparazione delle amichevoli estive per la #Juventus. Durante il Summer Tour di Hong Kong previsto un match contro il #Chelsea I bianconeri e i Blues si contenderanno l’Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026 L'articolo completo al pri x.com