La Juventus tiene sotto osservazione Sandro Tonali, il centrocampista che fa parlare di sé nel calciomercato estivo 2026. Le voci su un possibile trasferimento si fanno sempre più insistenti, con i tifosi che rimangono in attesa di novità ufficiali. La società bianconera non conferma, ma il nome di Tonali resta in cima alla lista delle trattative più calde.

Nel panorama del calciomercato estivo 2026, il nome di Sandro Tonali continua a dominare le cronache della Juventus. Il centrocampista italiano classe 2000, in forza al Newcastle United dal 2023, è tornato prepotentemente al centro delle speculazioni dopo le recenti indiscrezioni legate alla finestra invernale appena chiusa. Tonali, reduce da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tonali al centro delle voci

Approfondimenti su Juventus Tonali

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus Want Tonali FROM Newcastle!

Ultime notizie su Juventus Tonali

Argomenti discussi: Sandro Tonali al centro del mercato anche l'ultimo giorno, l'Arsenal in difficoltà e la Juve misura i suoi limiti; Fiorentina, infortunio Kean: Vanoli ottimista, si avvicina il rientro; Tonali e l'addio al Newcastle, cosa c'è di vero e perchè a giugno può tornare in A; Calciomercato 2026 in diretta LIVE, tutte le trattative e scambi di oggi 3 febbraio 2026.

Sandro Tonali al centro del mercato anche l'ultimo giorno, l'Arsenal in difficoltà e la Juve misura i suoi limitiSandro Tonali piace all'Arsenal, il grande colpo esclude la Juventus che deve misurarsi con i suoi limiti e le possibilità della Serie A sul piano finanziario ... sport.virgilio.it

Tonali, possibile l'addio al Newcastle in estate: tante squadre sul giocatoreSandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nostra nazionale, potrebbe lasciare il club inglese in estate: come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il ... tuttojuve.com

Juventus, la "regola del tre" lascia speranze per Tonali, ma vale 80 milioni Le prestazioni in Premier x.com

Tonali alla Juve: si può fare o no È il grande sogno dei tifosi: ma ci sono le condizioni per farlo #Tuttosport #Juventus #Tonali facebook