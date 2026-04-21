Juventus Next Gen | Lucina Gil Puche e Puzcka scaldano i motori

La squadra Juventus Next Gen si prepara per la trasferta in Australia, con i giocatori Lucina, Gil Puche e Puzcka impegnati negli allenamenti. La formazione, guidata dall’allenatore Spalletti, sta continuando a lavorare su attività di scouting e strategie di plusvalenza. La società mantiene l’attenzione rivolta alle giovani leve e alle operazioni di mercato, senza interrompere il processo di sviluppo della squadra.

Next Gen in Australia: La Juventus di Spalletti tra scouting e plusvalenze. La Juventus non smette di guardare al futuro. Mentre la prima squadra si gioca il finale di stagione, la dirigenza ha già tracciato la rotta per la tournée in Australia. Le sfide L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Next Gen: Lucina, Gil Puche e Puzcka scaldano i motori Notizie correlate Juventus, Javier Gil Puche brilla in Next GenOcchio a Javier Gil Puche: il centrale mancino del 2006 pronto per il grande salto Javier Gil Puche nella Juventus NextGen sta emergendo con... Juventus Next Gen Pineto 1-0: Gil Puche decisivo, colpo bianconero per Brambilla che torna a vincerePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie C girone B. Terzultima giornata: equilibrio totale e verdetti ancora aperti; Ternana a rischio cancellazione. Con la classifica riscritta, l'Arezzo sarebbe a un punto dalla B; L’allenatore. Dopo 10 vittorie Tomei vuole la lode: Gli applausi vanno a questi ragazzi; Serie C girone B. Campionato salvo: la Ternana non si ritira. Juventus Next Gen, Brambilla: Mi aspettavo una gara di questo tipo. Contenti del nostor percorsoIl tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambila, commenta il pari a reti bianche con la Pianese ai microfoni di Juventus.com: «Siamo contenti del nostro percorso perché ... tuttojuve.com Juventus Next GenPagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com (La Stampa) "Juventus Next Gen nella storia: 5° posto ad un passo, a maggio i playoff" https://ow.ly/pvu550YMnaP - facebook.com facebook NEXT GEN | PARI ESTERNO Si chiude a reti bianche la trasferta della #Juventus Next Gen di Mister Brambilla, che conquista un punto sul campo della #Pianese. x.com