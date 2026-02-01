La Juventus Next Gen torna alla vittoria battendo il Pineto 1-0. Decisivo Gil Puche, che segna il gol che permette ai bianconeri di conquistare tre punti importanti. Per Brambilla si tratta della prima vittoria dopo alcune partite senza successo. La partita si è giocata davanti a un pubblico di tifosi che sperano in un miglioramento della squadra.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pineto LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. In un momento cruciale della stagione, la seconda squadra bianconera ritrova smalto e concretezza davanti al proprio pubblico. Torna al successo la Juventus Next Gen che batte in casa il Pineto, ottenendo tre punti fondamentali per allontanarsi dalle zone calde della classifica e rilanciare le proprie ambizioni nel girone. La sfida del “Moccagatta” di Alessandria si è rivelata intensa e ricca di colpi di scena tecnologici, confermando la crescita caratteriale del gruppo guidato da Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pineto 1-0: Gil Puche decisivo, colpo bianconero per Brambilla che torna a vincere

Approfondimenti su Juventus Next Gen Pineto

Alla vigilia del match contro la Pianese, Gil Puche sottolinea l'importanza della Juventus Next Gen come elemento fondamentale nello sviluppo dei giovani talenti.

Ultime notizie su Juventus Next Gen Pineto

