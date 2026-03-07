Javier Gil Puche, difensore centrale nato nel 2006, sta attirando l’attenzione nella Juventus NextGen. Il giocatore si sta distinguendo per le sue prestazioni e si prepara a fare il salto nel calcio professionistico. La sua presenza in campo e le sue qualità tecniche stanno facendo parlare di sé tra gli addetti ai lavori. Attualmente, il suo percorso con la squadra giovanile prosegue senza sosta.

Occhio a Javier Gil Puche: il centrale mancino del 2006 pronto per il grande salto Javier Gil Puche nella Juventus NextGen sta emergendo con decisione. Un difensore che ha tutte le qualità per meritare immediatamente il passaggio in prima squadra. Parliamo dello spagnolo nato nel 2006, mancino naturale, alto 192 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Javier Gil Puche brilla in Next Gen

Juventus Next Gen Pineto 1-0: Gil Puche decisivo, colpo bianconero per Brambilla che torna a vincerePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Gil Puche, chi è il difensore della Next Gen convocato da Spalletti per Juve GalatasarayCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Contenuti e approfondimenti su Juventus Javier Gil Puche brilla in....

Temi più discussi: Juventus, anche un 18enne tra i convocati per la missione impossibile: ha coraggio e vuole vivere un sogno; Convocati Spalletti per Juve-Galatasaray: la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil Puche; Official: Juventus confirm Yildiz and Bremer availability for Galatasaray; Pisa, occhi sulla Juventus Next Gen: a Vaira piacciono Gil Puche e Puczka.

Gil Puche, chi è il difensore della Next Gen convocato da Spalletti per Juve Galatasaray. L’identikit del centrale spagnolo classe 2006Gil Puche, chi è il difensore della Next Gen convocato da Spalletti per Juve Galatasaray. L’identikit del centrale spagnolo classe 2006 Il cammino di Javier Gil Puche, meglio noto semplicemente come G ... juventusnews24.com

Juventus, alla scoperta del giovane 2006 Javier Gil PucheAlla scoperta di Gil Puche, il classe 2006 ha ripreso gli allenamenti con la Nex Gen dopo il lungo infortunio. Giovani, giovani e ancora giovani: il messaggio della Juventus è piuttosto chiaro. La ... gianlucadimarzio.com

Javier Gil Puche Ricordiamoci questo nome In NextGen c’è a mio modo di veder un difensore che meriterebbe sin da subito il salto in prima squadra Personalmente lo ritengo più forte già di Cabal. Parliamo dello spagnolo Gil Puche, classe 2006 mancini - facebook.com facebook

Un giocatore che non può più evitare la promozione in prima squadra: il difensore mancino spagnolo Javier Gil Puche. Secondo me è migliore di Lloyd Kelly e Cabal. Sa uscire con il pallone senza paura ed è anche forte nel gioco aereo. x.com