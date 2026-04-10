Juventus dal sogno di un attaccante come Higuain e Tevez al quarto posto – Tribuna Juve | Podcast con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta
Nel finale di campionato, la Juventus ha affrontato una campagna di rafforzamento offensivo, passando dalla ricerca di un attaccante di alto livello alla lotta per il quarto posto. La squadra ha dovuto gestire diverse sfide, tra cui l’assenza di giocatori chiave e le difficoltà nel mantenere la posizione in classifica. Nel frattempo, si sono susseguite discussioni e analisi sulla situazione della squadra e sulle strategie future.
di Francesco Spagnolo Juventus, dalla necessità di un attaccante di livello alla rincorsa per il quarto posto nel finale di campionato. Il nuovo episodio di Tribuna Juve. La Juve ntus programma il proprio futuro, con lo sguardo rivolto sia al campo che alla scrivania. Durante l’ultima puntata di Tribuna Juve sul canale , i giornalisti Paolo Rossi e Nicola Calzaretta hanno analizzato il momento dei bianconeri proiettandosi anche sulla prossima stagione. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO Nicola Calzaretta ha confermato la sua speranza di vedere in bianconero in estate un attaccante simile a Higuain e Tevez, nomi che hanno fatto sognare i tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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