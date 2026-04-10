Juventus dal sogno di un attaccante come Higuain e Tevez al quarto posto – Tribuna Juve | Podcast con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta

Nel finale di campionato, la Juventus ha affrontato una campagna di rafforzamento offensivo, passando dalla ricerca di un attaccante di alto livello alla lotta per il quarto posto. La squadra ha dovuto gestire diverse sfide, tra cui l’assenza di giocatori chiave e le difficoltà nel mantenere la posizione in classifica. Nel frattempo, si sono susseguite discussioni e analisi sulla situazione della squadra e sulle strategie future.