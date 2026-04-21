Juventus il punto dalla Continassa | Vlahovic ci prova per il Milan Sollievo Holm

La Juventus si prepara alla partita contro il Milan e valuta le condizioni dei suoi giocatori. Vlahovic, dopo un risentimento, sarebbe in corsa per essere convocato, mentre Holm, che aveva avuto problemi, potrebbe tornare a disposizione. La squadra si allena alla Continassa in vista dell’impegno in trasferta e sta monitorando i recuperi dei singoli. La decisione finale sulla formazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

La corsa Champions della Juventus riprende domenica in casa del Milan. Per la super sfida di San Siro i bianconeri coltivano la speranza di ritrovare almeno in panchina Dusan Vlahovic, tornato in campo il 21 marzo dopo il lungo stop ma infortunatosi di nuovo a Pasquetta (6 aprile) durante il riscaldamento di Juventus-Genoa. Ottimismo in crescita, ma cautela sempre massima visti i precedenti degli ultimi mesi. Luciano Spalletti deciderà in extremis se convocare il numero 9 come munizione d’emergenza per lo scontro diretto contro Massimiliano Allegri, avanti di soli tre punti in classifica. Da valutare anche il minutaggio di Kenan Yildiz, entrato nel finale col Bologna a causa dell’infiammazione al ginocchio, e quello di Emil Holm.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, il punto dalla Continassa: Vlahovic ci prova per il Milan. Sollievo Holm Notizie correlate Leggi anche: Infortunio Holm: sospiro di sollievo in casa Juventus dopo lo stop con il Bologna. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del Milan Juventus, Thuram ai box e rientro Vlahovic: cosa filtra dalla ContinassaIl centrocampista non si allena con la squadra dopo il colpo rimediato a Udine: le sue condizioni e le ultime sul ritorno del numero nove L’obiettivo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, si ferma Holm; Juve, problema muscolare per Holm: l'esito degli esami; Juventus Bologna 2-0: David e Thuram blindano il quarto posto; Juventus, il punto sulla condizione di Holm dopo l’infortunio (e una grande gara). Juventus, il punto dalla Continassa: Vlahovic ci prova per il Milan. Sollievo HolmL'attaccante potrebbe essere convocato per la sfida di San Siro. Per lo svedese si tratta solo di un affaticamento La corsa Champions della Juventus riprende domenica in casa del Milan. Per la super ... gazzetta.it Infortunio Holm: la Juve può tirare un sospiro di sollievo dopo lo stop dell’esterno svedese nel match contro il Bologna. Le sue condizioniInfortunio Holm: la Juve può tirare un sospiro di sollievo dopo lo stop dell'esterno svedese nel match contro il Bologna. Le sue condizioni ... calcionews24.com Sospiro di sollievo in casa #Juventus per quanto riguarda #Holm Le sue condizioni x.com Sospiro di sollievo in casa Juventus per quanto riguarda Holm Le sue condizioni facebook