Epilogo David | la Juventus prepara il divorzio e punta alla plusvalenza

La Juventus sta avviando le procedure per separarsi da Jonathan David, secondo quanto riportano fonti vicine alla società. Nella mattinata di oggi, si sono diffuse voci che indicano un interesse a concludere il rapporto e a ottenere una plusvalenza dalla cessione. Le trattative sembrano essere in una fase avanzata, mentre la decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata.

Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni provenienti dai corridoi della Continassa delineano un futuro sempre più lontano da Torino per Jonathan David. L’avventura del centravanti canadese in maglia bianconera, iniziata sotto i migliori auspici del mercato a parametro zero, sembra essere giunta ai titoli di coda dopo una sola stagione segnata da una cronica discontinuità. Nonostante un illusorio sprazzo di forma a inizio anno, caratterizzato da quattro reti consecutive contro Sassuolo, Napoli, Cremonese e Parma, il rendimento dell’ex Lille è precipitato in un’inesorabile parabola discendente, convincendo la dirigenza della Juventus a pianificare la sua cessione nella prossima finestra estiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Epilogo David: la Juventus prepara il divorzio e punta alla plusvalenza Articoli correlati Roma-Juventus, formazioni ufficiali: Gasperini con Malen, Spalletti punta su DavidNella serata di oggi, il sipario si alza sullo stadio Olimpico per l’atto conclusivo della ventisettesima giornata di Serie A. Juventus: plusvalenza inattesa nel mercato invernaleLa Juventus incassa una plusvalenza inattesa nel mercato invernale di gennaio 2026 grazie a un’operazione che coinvolge un ex elemento del settore... Una raccolta di contenuti su Epilogo David Discussioni sull' argomento Pagelle Juve: David, alibi finiti. Cambiaso stappa, Conceicao manda al manicomio. Bentornato Yildiz; Juventus-Pisa 4-0, pagelle: brilla Yildiz, male Loyola; Juventus Next Gen U23 contro Vis Pesaro risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Gasperini sul finale di stagione: Pronti a spingere tutti insieme, siamo nel momento decisivo. Una prima esecuzione assoluta ispirata alla prima cantica della Commedia di Dante Alighieri, con un epilogo originale firmato da Tiziano Scarpa: Inferno di Lucia Ronchetti debutta al Costanzi di Roma, diretto da Tito Ceccherini con la regia di David Hermann - facebook.com facebook Una prima esecuzione assoluta ispirata alla prima cantica della Commedia di Dante Alighieri, con un epilogo originale firmato da Tiziano Scarpa: Inferno di Lucia Ronchetti debutta al Costanzi di Roma, diretto da Tito Ceccherini con la regia di David Hermann x.com