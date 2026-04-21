Juventus-Bologna continua | Lucumi per Spalletti regalo Champions

La Juventus sta pianificando rinforzi per la difesa in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo fonti vicine al club, il nome di Lucumi è stato preso in considerazione come possibile nuovo acquisto. Nel frattempo, le partite tra Juventus e Bologna continuano a tenere alta l’attenzione, con Spalletti che potrebbe ricevere un rinforzo importante per la squadra. La corsa alla qualificazione in Champions League resta una delle priorità delle prossime settimane.

di Alessio Lento Nel calciomercato estivo che si avvicina, la Juventus sta battendo piste concrete per rinforzare la difesa. Serve un centrale mancino di livello, uno che possa dare garanzie subito e inserirsi in un progetto che punta in alto. E proprio in queste ore, dopo la partita contro il Bologna di domenica sera, un nome torna prepotentemente in pista. La situazione è chiara, ma ancora tutta da scrivere. I felsinei hanno un difensore colombiano sotto contratto fino al 2027, un giocatore che ha dimostrato di valere tanto in Serie A e che, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino bianconero proprio per le caratteristiche che cercava la dirigenza.🔗 Leggi su Internews24.com

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