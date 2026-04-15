Juventus-Bologna crocevia per Spalletti | esame da superare per la Champions League

Domenica 19 aprile, la Juventus affronterà il Bologna in una partita importante per le ambizioni di qualificazione in Champions League. Il Bologna sembra aver ritrovato fiducia e compattezza nel corso del campionato, rendendo l’incontro più difficile per i bianconeri. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di risultati che possano influenzare gli obiettivi a breve termine.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Quella tra Spalletti e Italiano si preannuncia come una sfida fatta di nervi e di molta tattica. La Juventus vuole la Champions, il Bologna sogna l'Europa. Un inseguimento a due obiettivi fondamentali per concludere al meglio due stagioni non del tutto sufficienti. Domenica 19 aprile la Juventus scenderà in campo contro un Bologna che sembra aver ritrovato la giusta strada in campionato, motivo per il quale la partita si prospetta insidiosa contro una squadra agguerrita la quale cerca uno spazio in Europa tra le grandi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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