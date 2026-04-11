Serie A Atalanta-Juventus 0-1 | i bianconeri scavalcano il Como al quarto posto

Nella partita della Serie A tra Atalanta e Juventus, i bianconeri hanno vinto 1-0. Con questa vittoria, la Juventus si è posizionata temporaneamente al quarto posto in classifica, scavalcando il Como. La gara si è conclusa con un gol deciso della squadra torinese, che ha conquistato i tre punti in trasferta.

Almeno per una notte, la squadra di Luciano Spalletti conquista l’ultimo posto utile per la Champions League della prossima stagione La Juventus batte l’Atalanta per 1-0 e scavalca almeno per il momento in Como al quarto posto in classifica. La sfida della New Balance Arena di Bergamo è stata decisa dal gol di Boga in apertura di secondo tempo. Con i tre punti di stasera la Juventus sale a quota 60 e si sistema al quarto posto, ultimo utile per la qualificazione in Champions League, in attesa dell’impegno del Como domani in casa contro la capolista Inter. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: i bianconeri scavalcano il Como al quarto posto Serie A, Udinese-Juventus 0-1: bianconeri al momento al quarto postoLa Juventus espugna Udine e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions. Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: per i bianconeri il quarto posto può allontanarsiIl Cagliari ha superato 1-0 la Juventus nel match disputato stasera e valido per la 21a giornata di Serie A. ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26