Nel mercato attuale, tra i vari obiettivi di trasferimento, si parla molto di un possibile arrivo di un centrocampista proveniente da un club di alta fascia. La trattativa sembra aver raggiunto uno stadio avanzato, con trattative che coinvolgono il club e il giocatore. La possibilità di un trasferimento viene considerata in modo concreto, mentre le parti continuano a lavorare per definire gli ultimi dettagli.

Bernardo Silva alla Juve: più di un’occasione, un dovere di mercato. Nel variegato panorama dei parametri zero, esiste una categoria a parte. Quella dei giocatori che non rappresentano semplicemente un’opportunità di bilancio, ma un vero e proprio salto di paradigma tecnico. Per la Juventus, quel nome L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bernardo Silva è il colpo che può dare la svolta

Bernardo Silva alla Juventus apre le polemiche...

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