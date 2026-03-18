Addio City | Bernardo Silva espulso col Real la Juventus tenta il colpo a zero

Durante la partita degli ottavi di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, Bernardo Silva è stato espulso dopo appena 20 minuti di gioco. La decisione si è verificata durante il secondo tempo della sfida, lasciando il City in dieci uomini e influenzando l’andamento della partita. Nel frattempo, la Juventus sta valutando un possibile acquisto a zero euro del giocatore portoghese.

L’epilogo europeo di Bernardo Silva con il Manchester City assume i contorni del dramma sportivo: il fantasista portoghese è stato espulso dopo soli 20 minuti nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. L’episodio chiave è scaturito da un salvataggio sulla linea di porta effettuato con il braccio su conclusione a botta sicura di Vinicius Jr; nonostante l’iniziale segnalazione di offside, il VAR ha corretto la decisione di Turpin, portando al calcio di rigore per i Blancos e al contestuale cartellino rosso diretto per il lusitano. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, quella dell’ Etihad si configura ufficialmente come l’ultima apparizione internazionale di Silva sotto la guida di Guardiola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Addio City: Bernardo Silva espulso col Real, la Juventus tenta il colpo a zero Articoli correlati Leggi anche: Juventus, assalto a Bernardo Silva: addio al City a parametro zero Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid: l’obiettivo Juve provoca un rigore. Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva espulso contro il Real Madrid: l’obiettivo Juve provoca un rigore commettendo un fallo di mano in area. Una raccolta di contenuti su Addio City Temi più discussi: Perché il Manchester City potrebbe separarsi da un suo pilastro; Vinicius elimina il Manchester City, nei quarti il Real Madrid aspetta il Bayern Monaco; Bernardo Silva dice addio, la Juve osserva; Calciomercato Juventus, Bernardo Silva più che un rumour. Cosa può dare il portoghese. Bernardo Silva dice addio, la Juve osservaBernardo Silva verso l’addio al Manchester City: possibile partenza a parametro zero a fine stagione Nel Manchester City cresce da tempo il timore di possibili partenze ... tuttojuve.com Bernardo Silva verso l'addio al Man City: spunta anche il Bayern Monaco sulle sue tracceIl Manchester City potrebbe perdere uno dei suoi titolarissimi al termine di questa stagione. Secondo diverse voci provenienti dall'Inghilterra, infatti, a giugno sono sempre più alte le probabilità ... tuttomercatoweb.com Addio City mdst.it/4lfgO4r #SportMediaset - facebook.com facebook Manchester City, Bernardo Silva sempre più verso l’addio: non rinnoverà con i Citizens x.com