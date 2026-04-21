Juventus Alisson ancora nel mirino e Digre alla porta?

La Juventus si prepara a cambiare volto tra i pali, con l'interesse ancora vivo su un portiere di livello internazionale. Nel frattempo, si discute anche della possibile cessione di un altro portiere, che potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. Le trattative sono alle prime fasi e non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le mosse sembrano puntare a rinforzare e rinnovare il reparto di porta.

Rivoluzione Juventus: Alisson nel mirino, Di Gregorio può partire. Il mercato della Juventus si prepara a una clamorosa scossa nel reparto portieri. Secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, la dirigenza bianconera starebbe valutando un cambio di strategia radicale in vista della prossima stagione, mettendo in discussione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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