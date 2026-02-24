Juventus Alisson nel mirino per sostituire Di Gregorio | tutti i dettagli

Alisson, portiere brasiliano, è nel mirino della Juventus per sostituire Di Gregorio, dopo aver mostrato grande affidabilità in campionato. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare la linea difensiva e ridare sicurezza alla squadra. La trattativa si sta sviluppando in queste settimane, con incontri tra i dirigenti e l’entourage del giocatore. La società valuta attentamente questa possibile operazione per migliorare le prestazioni della porta.

Il tema della porta juventina continua a occupare ampio spazio tra rumor e riflessioni: la dirigenza punta a riacquistare solidità e leadership tra i pali, affidando la linea difensiva a una figura capace di guidare la squadra nei momenti chiave. In questo contesto emergono indicazioni di un possibile ritorno in Serie A di un portiere di altissimo livello, una prospettiva che non resta più un’ipotesi estiva ma una valutazione concreta. Il profilo di alisson becker risponde alle esigenze di sicurezza e personalità richieste dal club, capace di reggere la pressione dello stadio e di imprimere autorità sul gioco dal basso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juventus, De Gea contattato per sostituire Di GregorioLa Juventus ha contattato David De Gea dopo le recenti difficoltà di Michele Di Gregorio tra i pali.

Calciomercato Juve, Alisson tra i candidati per il dopo Di Gregorio: i dettagli della possibile operazioneAlisson, portiere brasiliano, viene considerato come possibile sostituto di Di Gregorio nel reparto tra i pali della Juventus.

Rivoluzione portieri per la Juventus: c'è l'idea Meret per Spalletti oltre a Vicario e AlissonAlla luce delle difficoltà di Di Gregorio, che è finito nel mirino della tifoseria dopo gli ultimi errori nelle partite, soprattutto con il Como in casa, la Juventus potrebbe approfittare per pensare ... msn.com

Juve, nuovi contatti per Vicario. E c'è anche l'idea Alisson per il dopo Di GregorioIl brasiliano, in scadenza nel 2027 con il Liverpool, garantirebbe affidabilità e, soprattutto, esperienza. E ha già lavorato con Spalletti a Roma ... msn.com

Juventus are interested in Liverpool's Alisson. [Gazzetta dello Sport] - facebook.com facebook

Oltre a #Vicario, la #Juventus sta valutando Alisson #Becker del #Liverpool come possibile sostituto tra i pali. Il portiere brasiliano, con contratto in scadenza nel 2027, garantisce esperienza e affidabilità. L’operazione potrebbe essere semplificata dal fatt x.com