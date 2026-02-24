Juventus Alisson nel mirino per sostituire Di Gregorio | tutti i dettagli

Alisson, portiere brasiliano, è nel mirino della Juventus per sostituire Di Gregorio, dopo aver mostrato grande affidabilità in campionato. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare la linea difensiva e ridare sicurezza alla squadra. La trattativa si sta sviluppando in queste settimane, con incontri tra i dirigenti e l’entourage del giocatore. La società valuta attentamente questa possibile operazione per migliorare le prestazioni della porta.

Il tema della porta juventina continua a occupare ampio spazio tra rumor e riflessioni: la dirigenza punta a riacquistare solidità e leadership tra i pali, affidando la linea difensiva a una figura capace di guidare la squadra nei momenti chiave. In questo contesto emergono indicazioni di un possibile ritorno in Serie A di un portiere di altissimo livello, una prospettiva che non resta più un’ipotesi estiva ma una valutazione concreta. Il profilo di alisson becker risponde alle esigenze di sicurezza e personalità richieste dal club, capace di reggere la pressione dello stadio e di imprimere autorità sul gioco dal basso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

