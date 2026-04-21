Juve Verona divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona | il motivo dello stop

In vista della partita tra Juventus e Verona prevista il 3 maggio all’Allianz Stadium, è stato imposto un divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Verona. La decisione è stata presa dal Prefetto di Torino, che ha annunciato restrizioni significative riguardo l’accesso all’evento. Questa misura si aggiunge alle precauzioni adottate per garantire la sicurezza durante l’incontro.

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