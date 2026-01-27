L' Aquila-Chieti trasferta negata ai tifosi neroverdi il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia

La trasferta dei tifosi neroverdi per la partita L'Aquila-Chieti è stata vietata dal prefetto, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province coinvolte. La decisione si inserisce in un contesto di misure di sicurezza e controllo per l’evento sportivo di domenica 1 febbraio.

Trasferta vietata per i tifosi neroverdi domenica 1 febbraio, in occasione della partita L'Aquila-Chieti, valida per il girone F del campionato di serie D. Il prefetto dell'Aquila Vito Cusumano, infatti, nella giornata di lunedì 26 gennaio ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su L Aquila Chieti Pro Vasto – Ovidiana Sulmona: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dell’Aquila Per l'incontro di calcio tra Pro Vasto e Ovidiana Sulmona, in programma domenica 25 gennaio allo stadio “Aragona” di Vasto, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia dell’Aquila. Verso Sanpaimola-Ars et Labor, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi biancazzurri Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su L Aquila Chieti Argomenti discussi: L'Aquila-Chieti, trasferta negata ai tifosi neroverdi, il prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti in provincia; Serie D: il Teramo espugna Chieti e torna a un punto dalla vetta, vincono anche L'Aquila e Giulianova; Serie D. Abruzzesi a secco di successi; Serie D, pari e rimpianti al Bonolis: ora il Teramo Calcio pensa al Chieti. L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila. Trasferta insidiosa per i bianconeriUltima domenica di riposo per l’Atletico Ascoli che da oggi chiuderà in anticipo le festività del 2025, salvo ritagliarsi una mattinata libera il giorno di Capodanno per permettere ai calciatori di ... ilrestodelcarlino.it Derby aquilano vietato ai supporter del ChietiCon provvedimento odierno, il prefetto dell'Aquila, Vito Cusumano, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Chieti in occasione dell'incontro di calcio di domeni ... rainews.it Serie D, L’Aquila-Chieti: si gioca senza tifosi ospiti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.