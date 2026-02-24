Napoli biglietti in vendita per il match contro il Verona ai tifosi non residenti in Campania

Il Napoli ha deciso di mettere in vendita i biglietti per la partita contro il Verona ai tifosi non residenti in Campania, per permettere più supporto sugli spalti. La vendita si apre in vista dell’incontro di sabato 28 febbraio alle 18 allo stadio Bentegodi, con un prezzo di 40 euro. La scelta mira a favorire la presenza di molti sostenitori ospiti e a riempire i distinti esterni. I tifosi interessati devono affrettarsi, i biglietti stanno andando rapidamente a ruba.

I tifosi del Napoli non residenti in Campania potranno assistere al match contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi di sabato 28 febbraio alle ore 18 al prezzo di 40 euro ogni biglietto. Di seguito, le informazioni più dettagliate: La Ssc Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona-Napoli, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi azzurri i biglietti del settore Curva Nord Inferiore. L'acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2026.