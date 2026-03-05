Goretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero le pretese sullo stipendio

La Juventus ha avviato trattative con i rappresentanti di Goretzka e Bernardo Silva per portare i due centrocampisti in squadra senza dover pagare il trasferimento. Sono stati aperti contatti ufficiali, mentre si discute anche delle richieste salariali avanzate dai giocatori. Le negoziazioni riguardano principalmente le condizioni contrattuali e le eventuali agevolazioni sullo stipendio. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

