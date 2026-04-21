In vista della prossima stagione, la squadra ha deciso di escludere un giocatore dal proprio progetto e di lasciarlo partire con uno sconto sul trasferimento. La società continua a muoversi sul mercato, cercando di concludere le operazioni necessarie per rafforzare la rosa. Le trattative sono in corso e le decisioni vengono comunicate ufficialmente attraverso i canali della società. La squadra si prepara così alle prossime sfide di campionato e competizioni europee.

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime novità dalla Continassa. Il vantaggio in classifica su Como e Roma è salito a 5 punti quando mancano proprio cinque giornate al termine del campionato. La Juventus si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo il convincente successo interno contro il Bologna: decidono le reti di David e Thuram. Douglas Luiz – Calciomercato.it Proprio dalla qualificazione alla massima competizione continentale per club dipenderanno le strategie di calciomercato della Juve che, però, sembra avere le idee chiare almeno in uscita.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Spalletti lo esclude dal progetto: va via con lo sconto

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