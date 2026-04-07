Spalletti lo esclude dal progetto del prossimo anno | è addio Juve

La Juventus ha deciso di non includere più il giocatore nel progetto per il prossimo campionato. La scelta è stata comunicata ufficialmente e sembra segnare la fine della sua esperienza in maglia bianconera. Nessun accordo è stato raggiunto per il rinnovo e il giocatore non farà parte della rosa nella prossima stagione. La decisione chiude un capitolo che, fino a poco tempo fa, sembrava ancora aperto.

Può considerarsi conclusa la sua avventura alla Juventus: appare ormai scontato l’addio in vista della prossima stagione. La Juventus è concentratissima su questo finale di campionato e sulla corsa al quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto studia anche alcune strategie di mercato da attuare in estate. Attenzione, soprattutto, ai movimenti in uscita con diversi calciatori sul piede di partenza a pronti a cambiare aria. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Tra questi figura anche Emil Holm, terzino destro classe 2000 della nazionale svedese, arrivato nella finestra invernale di gennaio in prestito... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti lo esclude dal progetto del prossimo anno: è addio Juve Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato... Juve, missione Istanbul: Spalletti esclude Openda e inventa McKennie centravantiIl palcoscenico incandescente dello stadio Ali Sami Yen di Istanbul si appresta a ospitare l’andata dei playoff di Champions League, un crocevia... Temi più discussi: Spalletti prima di Juventus-Genoa esclude Vlahovic titolare e avvisa: Dobbiamo vincerle quasi tutte, io non responsabile dell'eliminazione dell'Italia; Questa non ci voleva, Tonali al Milan: Spalletti se lo può scordare; Juve, la sosta è finita ma il rinnovo di Spalletti slitta ancora. Juventus-Genoa, Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia squadra'Talenti in Italia ce ne sono e ne nasceranno sempre. Ho sofferto l'esonero, mi sono quasi nascosto dal dispiacere' ... sport.sky.it Spalletti: Dobbiamo vincerle quasi tutte, non mi sento responsabile per l'ItaliaIl tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, presenta la sfida con il Genoa valida per il 31° turno di Serie A: Dobbiamo vincerle quasi tutte, difficile che Vlahovic parta dall'inizio. Lui e Milik p ... msn.com Luciano Spalletti ha detto la sua sulla questione Italia e mancanza di talento giovanile A Sky Sport ha lanciato la sua idea, cosa ne pensate #Spalletti #Italia - facebook.com facebook L'idea di Spalletti: «Un giocatore Under 19 titolare in ogni squadra di Serie A» x.com