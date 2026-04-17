Il tecnico si sta concentrando sugli acquisti per la prossima stagione, con la Juventus che ha già definito il secondo rinforzo dopo il ritorno di Jeremie Boga dal Nizza. L’accordo per il riscatto di Boga è ormai vicino, mentre le trattative per il nuovo acquisto sono in fase avanzata. La società sta negoziando uno sconto sull’operazione, che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.

di Alessio Lento Luciano Spalletti è già al lavoro per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e la Juventus sembra aver trovato il suo secondo rinforzo, dopo il quasi certo riscatto di Jeremie Boga dal Nizza. Il nome in questione è quello di Emil Holm, esterno destro svedese arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. L’affare, che inizialmente sembrava una semplice operazione di mercato di contorno, potrebbe evolversi in una trattativa più complessa. Secondo Luca Momblano, la Juventus sta preparando una strategia per ottenere uno sconto sul riscatto di Holm, fissato a 15 milioni di euro. Il riscatto di Holm e la strategia della Juventus.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti ha già il secondo acquisto dopo Boga: resta alla Juve con lo sconto

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