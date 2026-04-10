Sul fronte del calciomercato della Juventus, si seguono da vicino le trattative in corso con diversi giocatori. Nelle ultime ore, ci sono state chiamate tra l’attaccante e un club di Milano, mentre un altro attaccante francese rimane tra gli obiettivi principali della società bianconera. La redazione di JuventusNews24 aggiorna in tempo reale sugli incontri, le trattative e le eventuali firme ufficiali.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Lewandowski chiama il Milan, Kolo Muani sempre nel mirino

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