La Juventus continua a cercare un nuovo attaccante, con Kolo Muani tra i principali obiettivi. A una settimana dalla chiusura del calciomercato, la trattativa si presenta complessa e con tempi stretti. La società lavora per definire al meglio le strategie di mercato e rinforzare il reparto offensivo.

A una settimana dalla chiusura del calciomercato, la Juventus ha ancora diversi fronti aperti. Tra questi, la ricerca di un nuovo centravanti resta una priorità assoluta. Ed è qui che torna a farsi strada un nome già noto all’ambiente bianconero: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è di nuovo nel mirino della Juve e, rispetto alle alternative valutate finora – da Zirkzee a Castro e Biereth – è il profilo che offre maggiori garanzie immediate. Un ritorno di fiamma che nasce da valutazioni tecniche e da una conoscenza già consolidata del contesto bianconero. Perché Kolo Muani piace alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Kolo Muani resta nel mirino della Juve: trattativa complessa e poco tempo a disposizione

Approfondimenti su Kolo Muani

La Juventus continua a monitorare da vicino la trattativa per Randal Kolo Muani.

Colpo Kolo Muani alla Juve Ecco cosa sta succedendo!

Ultime notizie su Kolo Muani

Juventus, il Psg fa muro su Kolo Muani e rispunta Pellegrino del Parma: McKennie, il rinnovo è vicinoLa Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante, Psg e Tottenham fanno muro per un prestito di Kolo Muani a Torino. McKennie potrebbe presto firmare il rinnovo con i bianconeri ... sport.virgilio.it

Kolo Muani, incidente stradale e spavento a Londra: cos'è successoLONDRA (Regno Unito) - Wilson Odobert e Randal Kolo Muani sarebbero rimasti coinvolti in un incidente stradale soltanto poche ore fa, generando grande preoccupazione tra i tifosi del Tottenham, club n ... tuttosport.com

KOLO MUANI PUÒ FORZARE LA MANO PER TORNARE IN BIANCONERO Secondo Matteo Moretto, la Juventus crede nella volontà del francese di tornare a Torino: aspetto che potrebbe fare la differenza ai fini della trattativa #Juventus #KoloMuani #S - facebook.com facebook

#KoloMuani: ci saranno altri dialoghi in serata con l’intermediario non italiano che si occupa della trattativa x.com