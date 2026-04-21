Prima della partita tra Juventus e Bologna si è verificato un episodio tra i calciatori Cambiaso e Kalulu. Poco prima del riscaldamento, Cambiaso ha commentato in modo ironico le scarpe indossate dal compagno, attirando l'attenzione sui social e nelle cronache sportive. La scena ha suscitato curiosità tra i tifosi, anche se non ci sono state conseguenze ufficiali o interventi ufficiali da parte delle squadre.

di Francesco Spagnolo Juve Bologna, spunta un retroscena fra Cambiaso e Kalulu. Il primo ha commentato in maniera ironica le scarpe indossate dal compagno. Le ultime. Il clima all’interno dello spogliatoio bianconero appare disteso e compatto, segno di un gruppo che sa unire la concentrazione alla goliardia. Un esempio lampante di questa armonia è emerso durante l’ultimo turno di campionato, in occasione della sfida Juve Bologna, quando le telecamere di Bordocam su DAZN hanno catturato un siparietto curioso avvenuto nel ventre dell’Allianz Stadium. Poco prima del fischio d’inizio, mentre le squadre si preparavano per il consueto ingresso in campo, l’attenzione dei presenti è stata attirata da una scelta stilistica insolita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, retroscena fra Kalulu e Cambiaso: l’episodio è avvenuto poco prima del riscaldamento

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