Pagelle Parma Juve | Bremer si riscopre goleador Kalulu-McKennie i simboli Cambiaso perché!? VOTI

Bremer si riscopre goleador e trascina la Juventus alla vittoria contro il Parma. La partita si è sbloccata con il difensore che ha segnato due gol, dimostrando di essere molto più che un difensore. Kalulu e McKennie sono stati tra i migliori in campo, simboli di una Juve che cerca di riprendersi dopo un avvio complicato. Cambiaso, invece, ha deluso le aspettative e molti si chiedono perché abbia giocato così poco. La 23ª giornata di Serie A si chiude con questa vittoria della Juve, che ora punta a

di Marco Baridon Pagelle Parma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Parma Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 7 – Ma come, 4-1 e voto 7 al portiere? Sì, perché in un primo tempo in cui la Juventus ha letteralmente dominato, un paio di pericoli dalle sue parti sono arrivati. Prima Valeri e poi Oristanio, muro del portiere. Anche nel finale su Pellegrino. Kalulu 7.5 – Definizione di terzino moderno: Pierre Kalulu. Gioca con una fiducia e un’aura addosso accecante: attacca e incide – vedasi il tocco per Conceicao e gli assist per McKennie e (quasi) Openda – difende e sbarra la strada ai gialloblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Parma Juve: Bremer si riscopre goleador, Kalulu-McKennie i simboli. Cambiaso, perché!? VOTI Approfondimenti su Parma Juve PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini? La Juventus vola sul campo del Parma e ottiene una vittoria netta con il punteggio di 4-1. Parma Juve 0-2 LIVE: raddoppia McKennie! Ma che giocata di Kalulu La Juventus batte il Parma 2-0 e conquista tre punti importanti in trasferta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Parma Juve Argomenti discussi: Pagelle Juve: Bremer come Tom Hanks, Yildiz manda il Napoli al manicomio, Spalletti camaleonte; Juve, le ultime verso il Parma: torna David dal 1'. Possibile turno di riposo per Bremer; Parma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Napoli, le pagelle dei bianconeri: Yildiz classe del vero dieci, Conceiçao a mille all’ora. Parma-Juventus 1-4, le pagelle bianconere: Bremer goleador, Cambiaso goffoLe pagelle dei giocatori della Juve per la sfida contro il Parma. msn.com Parma-Juventus, le pagelle di CM: Bremer da centravanti, McKennie insostituibile, Cambiaso incomprensibileI voti della sfida del Tardini, terminata 1-4 per i bianconeri. calciomercato.com Serie A Femminile - Parma-Roma 3-3 - Le pagelle del match #ASRomaWomen #ParmaRomaFemminile #SerieAWomen - facebook.com facebook Serie A Femminile - Parma-Roma 3-3 - Le pagelle del match #ASRomaWomen #ParmaRomaFemminile #SerieAWomen vocegiallorossa.it/pagelle/serie-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.