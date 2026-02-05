Kalulu Juve | colloquio con Deschamps a Montecarlo spunta un patto in vista del Mondiale Il retroscena

Deschamps e Kalulu si sono incontrati a Montecarlo, al Louis II. Il difensore ha parlato con il commissario tecnico francese, che sembra puntare su di lui per il Mondiale. La Juve si muove per convincerlo e accelerare sul rinnovo del contratto. La trattativa è calda, e nelle prossime settimane si attendono novità importanti.

Kalulu Juve, incontro tra il centrale e il CT della Francia al Louis II: porte aperte per la convocazione al Mondiale, la dirigenza accelera per il rinnovo. L’ultima trasferta europea nel Principato di Monaco non ha lasciato in dote alla Juventus soltanto le indicazioni tattiche emerse dal rettangolo verde, ma ha regalato un retroscena di straordinaria importanza per le prospettive di uno dei pilastri della retroguardia. Nel cuore dello Stadio Louis II, a margine della sfida di Champions League, è andato in scena un faccia a faccia significativo tra Pierre Kalulu e Didier Deschamps. Il Commissario Tecnico della nazionale francese, presente in tribuna per monitorare i talenti transalpini, ha voluto incontrare personalmente il difensore bianconero per un breve ma intenso colloquio che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu Juve: colloquio con Deschamps a Montecarlo, spunta un “patto” in vista del Mondiale. Il retroscena Approfondimenti su Kalulu Juve Chivu, missione scudetto: spunta il retroscena e il patto con lo spogliatoio. La ricostruzione In vista della corsa allo scudetto, emergono nuovi dettagli sulla determinazione di Cristian Chivu e sul suo rapporto con lo spogliatoio. Conte, colloquio con la squadra in vista. Cruciale il match contro l’Atalanta: la Juve osserva da lontano. Parla Politano Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Kalulu Juve Argomenti discussi: Juve, svolta a destra: scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, poi l'assalto a Norton-Cuffy. Kalulu mondiale, retroscena Deschamps: con Spalletti alla Juve può! L'idea Tudor si evolve cosìSemplicemente insostituibile. Sebbene la Juve, il suo sostituto, sia riuscito ad individuarlo nel mercato di gennaio, consegnando Emil Holm a Luciano Spalletti. Pierre Kalulu è di gran lunga il giocat ... msn.com Rinnovo Kalulu, la Juventus è decisa: firma in arrivoPunto fermo della Juventus in questa stagione, Pierre Kalulu sta vivendo una delle migliori annate della sua carriera con il francese pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri. calciomercato.it La #Juve vuole blindare #Kalulu Novità sul francese facebook #Kalulu mondiale, retroscena #Deschamps: con #Spalletti alla #Juve può! L'idea #Tudor si evolve così x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.