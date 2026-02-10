Retroscena Juve Lazio Sarri sorpreso di una cosa Lo ha detto anche a Spalletti Cosa è successo prima del match

Prima della partita tra Juventus e Lazio, Maurizio Sarri si è mostrato sorpreso per alcune modifiche alle panchine. Il tecnico biancoceleste ha anche parlato della stessa sorpresa con Spalletti, senza nascondere il suo stupore. La vicenda riguarda cambiamenti improvvisi che hanno colto di sorpresa l’allenatore laziale, creando un piccolo scompiglio nel pre-partita.

Retroscena Juve Lazio, Sarri si è detto sorpreso per delle modifiche alle panchine. Lo ha riferito anche a Spalletti. Ecco tutti i dettagli. Il clima che si respira prima di un grande classico del calcio italiano è spesso fatto di sguardi, gesti scaramantici e piccoli episodi che sfuggono alle telecamere principali, ma che raccontano molto dello stato d’animo dei protagonisti. La sfida dello Stadium non ha fatto eccezione, regalando più di un retroscena di Juve Lazio grazie alle telecamere di Bordocam su DAZN, che hanno immortalato momenti di curiosità tattica e di forte leadership all’interno dello spogliatoio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa mattina, il tecnico della Juventus ha riservato parole di elogio per Yildiz durante la conferenza stampa.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha rivolto alcune parole ai suoi giocatori, evidenziando l'importanza di mantenere concentrazione e determinazione.

