Il futuro di Kolo Muani rimane incerto, con la Juventus ancora interessata al suo acquisto. Tuttavia, nelle ultime ore si è aggiunta una nuova pretendente di grande livello, complicando le trattative. Il calciatore francese, che era stato già nel mirino dei bianconeri, potrebbe ora considerare anche altre opzioni, mentre le società coinvolte proseguono le negoziazioni. La situazione resta in evoluzione senza conferme ufficiali.

Le ultimissime sul futuro di Kolo Muani che continua a piacere alla Juventus: ecco dove potrebbe giocare il francese. La Juve punta a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, condizione imprescindibile per dare vita poi a una super campagna acquisti in estate. Sono diversi i profili accostati alla Vecchia Signora e tra questi spicca sicuramente Kolo Muani, che la casacca bianconera l’ha già indossata. Ma ora arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti. Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it Kolo Muani al termine della stagione tornerà al Paris Saint-Germain, ma la sua permanenza in Francia potrebbe durare pochissimo: l’attaccante ora in prestito al Tottenham piace al Liverpool di Arne Slot e adesso proprio i Reds sarebbero intenzionati ad accelerare per il suo cartellino.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ahi Juve, si complicano i piani per Kolo Muani: si inserisce un’altra big

Ci ripresentiamo dal PSG per Kolo Muani | 2NIGHT

Notizie correlate

Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissimeCarnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic...

Alajbegovic Juve, un’altra big di Serie A si inserisce sul bosniaco dopo il Milan. Cosa filtra sulla trattativadi Angelo CiarlettaAlajbegovic Juve, un’altra big di Serie A si inserisce sul talento della Bosnia dopo il Milan.