Juve tutto su Kolo Muani | si cerca il prestito In Champions Gala o Bruges

La Juventus lavora per portare in attacco Randal Kolo Muani. La società cerca un accordo per un prestito, sperando di chiudere prima della fine del mercato. La trattativa si concentra sui dettagli, mentre il giocatore potrebbe essere disponibile già nelle prossime partite, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale dipende da incontri tra le parti che si svolgeranno nei prossimi giorni.

Torino, 29 gennaio 2026 – La Juventus continua a ballare sulle punte e a pochi giorni dalla fine del mercato la rosa di nomi si è ristretta attorno a Randal Kolo Muani. Sfumato Mateta, raffreddata la pista En Nesyri, la Vecchia Signora ha dirottato le sue attenzioni sul centravanti francese, che in Italia si è trovato bene e vorrebbe ritornare. Al Tottenham non è titolare inamovibile, anche se ha giocato abbastanza, ma alla Juve si era espresso meglio con un impatto a suon di gol e assist. Scelta azzeccata quella dell’allora direttore Cristiano Giuntoli, ma che non ha avuto seguito in estate, quando il Psg ha chiesto un impegno economico rilevante e che la Juventus, con la nuova dirigenza, ha scelto di non fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Juventus ha concluso un accordo di prestito con obbligo di acquisto per Kolo Muani, rafforzando il reparto offensivo.

La Juventus si prepara a una serata decisiva in Champions League a Monaco.

