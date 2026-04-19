Europei judo Tbilisi 2026 | Pirelli oro nei -100 kg doppio trionfo azzurro con Bellandi

A Tbilisi si sono conclusi gli Europei di judo 2026 con un risultato storico per l’Italia. Nella categoria dei -100 kg, un atleta di 25 anni ha battuto in finale l’olandese, conquistando il suo primo titolo continentale. La giornata ha visto anche due successi italiani nelle categorie più leggere: prima il trionfo di un atleta nei -78 kg, poi il successo del campano, che ha portato a casa due medaglie d’oro.

Il 25enne batte in finale l’olandese Catharina e sale per la prima volta sul trono continentale. Doppio oro azzurro a Tbilisi nella giornata conclusiva: prima Bellandi nei -78 kg, poi il colpaccio del campano. Giuffrida aveva già conquistato il bronzo nei -52 kg Napoli sul tetto d’Europa. Gennaro Pirelli conquista la medaglia d’oro ai Campionati Europei di judo 2026 di Tbilisi nella categoria -100 kg, battendo in finale l’olandese Simeon Catharina al golden score per somma di sanzioni. Per il 25enne napoletano è il primo titolo continentale in carriera, arrivato dopo due bronzi nelle ultime due edizioni degli Europei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzoL’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia. Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi in semifinale nei -78 kg! Tavano, Simonetti e Pirelli ai quarti! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; L' Europa si sfida a Tbilisi: al via i Campionati Europei Seniores; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; Judo 2026 - Campionati Europei Senior: Finali (1a giornata) - Video. Europei judo Tbilisi 2026: Pirelli oro nei -100 kg, doppio trionfo azzurro con BellandiIl 25enne batte in finale l’olandese Catharina e sale per la prima volta sul trono continentale. Doppio oro azzurro a Tbilisi nella giornata conclusiva: prima Bellandi nei -78 kg, poi il colpaccio del ... sportface.it L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta. Nel ... oasport.it Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa olimpica e mond facebook Alice Bellandi e Gennaro Pirelli oro agli Europei di Judo. Era l'unico titolo che mancava alla campionessa olimpica e mondiale che ha battuto nella categoria -78kg l'inglese Reid. L'atleta napoletano ha superato nei -100kg l'olandese Catharina. #ANSA ow.ly/6 x.com