Gennaro Pirelli sul tetto d' Europa | Napoli celebra l' oro di Tbilisi

A Tbilisi si è concluso il campionato europeo di judo, con un risultato storico per l’Italia. Un atleta napoletano ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -100 kg, portando il paese sul tetto d’Europa. La vittoria è arrivata in una giornata che resterà nella memoria degli appassionati di questa disciplina. La competizione ha visto affrontarsi numerosi judoka provenienti da diversi paesi europei.

Il judo italiano parla napoletano. In una domenica che rimarrà impressa nella storia del tatami azzurro, Gennaro Pirelli si è laureato Campione d’Europa nella categoria -100 kg a Tbilisi. Un'impresa monumentale per l'atleta delle Fiamme Oro, che ha dominato la competizione russa in Georgia con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gabriele Di Cristina sul tetto d’Europa: il giovane pioppese trionfa all’European ParaPowerlifting Championships a TbilisiAncora successi per il giovane atleta Gabriele Di Cristina, il pioppese si trova da lunedì a Tbilisi, in Georgia, ed è attualmente impegnato nel... Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzoL’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pirelli e Bellandi sul tetto d’Europa. Bronzo per Tavano; Gennaro Pirelli da sogno: è campione europeo di judo; Italia senza medaglie a Tbilisi nella terza giornata; Giuffrida veste di bronzo la prima giornata a Tbilisi. Gennaro Pirelli da sogno: è campione europeo di judoLa luce in fondo al tunnel. Infortuni, motivi personali, un Grand Slam da dimenticare e oggi sul tatami di Tblisi Gennaro Pirelli si laurea ... msn.com Alice Bellandi e Gennaro Pirelli oro agli Europei di Judo. Era l'unico titolo che mancava alla campionessa olimpica e mondiale che ha battuto nella categoria -78kg l'inglese Reid. L'atleta napoletano ha superato nei -100kg l'olandese Catharina. Nella successi - facebook.com facebook Orgoglio napoletano, Gennaro Pirelli conquista l’oro agli Europei di judo a Tbilisi: talento, sacrificio e determinazione che portano Napoli sul tetto d’Europa. Complimenti campione, la città è con te! x.com