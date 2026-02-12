Rock Hall | Gene Simmons contro l’hip-hop sfida i confini del genere e difende l’identità rock

Gene Simmons, frontman dei Kiss, torna a parlare della Rock & Roll Hall of Fame. Questa volta si concentra sull’hip-hop, che definisce troppo distante dal rock. Simmons sostiene che l’hip-hop non rappresenta più il vero spirito del rock e mette in discussione la scelta di includere artisti di quel genere nella Hall of Fame. La polemica si riaccende e il musicista non nasconde le sue opinioni nette.

Gene Simmons e la Rock Hall: Il Dibattito sulla Definizione di Rock e l’Inclusione dell’Hip-Hop. Il bassista e frontman dei Kiss, Gene Simmons, ha riaperto il dibattito sull’inclusione di artisti hip-hop nella Rock & Roll Hall of Fame, esprimendo forti dubbi sulla loro affinità con il genere rock. Le sue affermazioni, rilasciate il 12 febbraio 2026 durante un’intervista al podcast LegendsNLeaders, hanno scatenato una reazione immediata nel mondo della musica, sollevando questioni complesse sulla definizione di genere e sull’evoluzione della cultura musicale. Un Purista del Rock Contro le Contaminazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

