Vincono tutto ma non si presenteranno | il paradosso del brit rock alla Hall of Fame 2026

Nel 2026, la Rock and Roll Hall of Fame inserirà otto artisti, di cui sei provenienti dal Regno Unito, un numero senza precedenti nella storia della cerimonia. Nonostante la vittoria di numerosi artisti britannici, nessuno di loro ha confermato la propria presenza alla cerimonia di inserimento, creando un paradosso tra il riconoscimento ufficiale e l’assenza di partecipazione. La scelta si inserisce in un contesto di particolare attenzione per il settore musicale internazionale.

La Rock and Roll Hall of Fame celebra nel 2026 un record senza precedenti: sei artisti britannici su otto totali verranno inseriti nel prestigioso pantheon musicale di Cleveland, Ohio. Un traguardo storico che supera il precedente primato del 2019, quando furono indotti cinque atti britannici tra cui Radiohead e The Cure. Eppure, dietro questo trionfo si nasconde un paradosso che dice molto sulla natura ribelle del rock: molti degli onorati hanno già dichiarato pubblicamente che non si presenteranno alla cerimonia. I promossi della classe 2026 includono Oasis, Iron Maiden, Sade, Joy DivisionNew Order (trattati come un unico atto), Phil Collins e Billy Idol dal Regno Unito, insieme agli americani Luther Vandross e Wu-Tang Clan.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vincono tutto ma non si presenteranno: il paradosso del brit rock alla Hall of Fame 2026 Rock & Roll Hall Of Fame 2026: tra i membri ci sono (finalmente) gli OasisRock & Roll Hall Of Fame 2026: tra gli artisti che saranno introdotti il prossimo dicembre, nella categoria principale figurano gli Oasis. Lo sfogo di Gene Simmons: “Nella Rock’N’Roll Hall Of Fame non c’è spazio per i rapper”Gene Simmons, non le manda a dire per i rapper e gli artisti che hanno segnato le pagine dell’hip hop: secondo il frontman dei Kiss, non dovrebbero... Ci sono campioni che vincono tutto. E poi ci sono leggende che ti entrano dentro per sempre. Roberto Baggio è stato questo: un’emozione pura, un talento che andava oltre il calcio. Quel codino al vento, quei tocchi di classe impossibili, quella capacità di acc - facebook.com facebook