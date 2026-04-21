Joseph & Bros al Teatro Kolbe di Mestre
Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20:30, il Teatro Kolbe di Mestre ospita "Joseph & Bros", spettacolo scritto da Ignazio De Francesco e adattato alla scena da Alessandro Berti. In una cella di un carcere italiano si incontrano tre uomini: un vecchio siciliano ex sicario di mafia, un giovane.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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