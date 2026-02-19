Sabato 21 febbraio festa di Carnevale presso il teatro Kolbe con Renato Zero cover
Sabato 21 febbraio, Renato Zero cover si esibirà al teatro Kolbe, evento organizzato dalla parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe. La causa è la festa di Carnevale, che quest’anno si celebra con musica dal vivo e un’atmosfera festosa. La serata si terrà in una sala da ballo allestita appositamente per l’occasione, con luci colorate e decorazioni a tema. L’evento mira a coinvolgere tutta la comunità locale, offrendo un momento di allegria e musica. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati.
La Parrocchia di "San Massimiliano Maria Kolbe" si prepara a concludere, presso il teatro parrocchiale allestito in una meravigliosa sala da ballo per l'occasione, i festeggiamenti del carnevale con Sabato 21 febbraio alle ore 20.30. Una serata aperta a bambini, ragazzi e famiglie, pensata per condividere momenti di allegria e socialità.L'iniziativa rappresenta un'occasione speciale per stare insieme, fortemente voluta dal Parroco Don Maurizio Ciccarese, per rafforzare lo spirito di comunità e vivere il Carnevale in un clima di partecipazione.Una festa che permetterà una pausa nella continuità: tutti possono mascherarsi e assumere identità diverse, con costumi vistosi, originali, usati o inventati.
