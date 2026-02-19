Sabato 21 febbraio festa di Carnevale presso il teatro Kolbe con Renato Zero cover

La Parrocchia di “San Massimiliano Maria Kolbe” si prepara a concludere, presso il teatro parrocchiale allestito in una meravigliosa sala da ballo per l’occasione, i festeggiamenti del carnevale con Sabato 21 febbraio alle ore 20.30. Una serata aperta a bambini, ragazzi e famiglie, pensata per condividere momenti di allegria e socialità.L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per stare insieme, fortemente voluta dal Parroco Don Maurizio Ciccarese, per rafforzare lo spirito di comunità e vivere il Carnevale in un clima di partecipazione.Una festa che permetterà una pausa nella continuità: tutti possono mascherarsi e assumere identità diverse, con costumi vistosi, originali, usati o inventati.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Frascati. Sabato 7 Febbraio alle ore 17,30, presso l’Associazione “Casa di Pia 2.0“ proiezione di un docufilm dedicato al Carnevale storico della cittàSabato pomeriggio a Frascati si svolge una proiezione speciale.

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Milano: eventi e attività per famiglie; Il Carnevale a Saronno: festa di mascherine e sfilata per le vie del centro il 20 e 21 febbraio; Carnevale in centro a Vicenza il 17 e 21 febbraio; Circus. Carnevale in centro previsto per sabato 14 febbraio è rinviato a sabato 21 febbraio per previsto maltempo.

A Solaro il Carnevale è No Frost: sabato spettacolo e premiazione delle mascherineSabato 21 febbraio sfilata per le vie del centro e festa in oratorio con uno spettacolo di magia e la premiazione delle maschere più belle ... varesenews.it

Radio Delta International vi aspetta alla grande festa di CarnevaleSabato 21 febbraio preparate maschere, coriandoli e tanta voglia di divertirvi: Radio Delta International vi invita alla grande festa di Carnevale in diretta na ... settenews.it

