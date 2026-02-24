Angelo Amaro porta “Sempre Peggio” al Teatro del Parco di Mestre, dopo aver ricevuto molte richieste dal pubblico. La sua esibizione di venerdì 27 febbraio alle 21.00 si inserisce nella rassegna “In piedi – Il potere delle parole”, ideata dal Comune di Venezia. Amaro utilizza l’umorismo per affrontare temi di vita quotidiana, coinvolgendo gli spettatori con battute dirette e situazioni divertenti. La serata promette un momento di allegria e riflessione.

Angelo Amaro, venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 al Teatro del Parco di Mestre, è il secondo ospite di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand-up comedy ideata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. Tra i comici di punta di Comedy Central Live, Amaro presenta Sempre Peggio, nuovo monologo in cui si interroga su cosa accade quando, dopo anni di fallimenti e smarrimento, si trova finalmente una strada. Si impara dal passato? Si correggono gli errori? No: si continua a fallire, sempre e comunque. Ma con ancora più precisione. Sempre Peggio è costruito su una sequenza serrata di battute, osservazioni taglienti e riflessioni lucidamente ciniche sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

