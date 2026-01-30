Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino Florentino fallo tornare | il Chiringuito lo rivuole al Real Madrid

Il nome di Mourinho riaccende le speranze dei tifosi del Real Madrid. La trasmissione televisiva Il Chiringuito, molto vicina a Florentino Perez, ha espresso chiaramente il suo favore per il ritorno dell’allenatore portoghese sulla panchina blanca. Dopo un periodo di silenzio, il nome di Mourinho torna a circolare tra le discussioni di chi sogna di rivederlo in Spagna.

Il Chiringuito – trasmissione da sempre molto vicina a Florentino Perez – si schiera per il ritorno di José sulla panchina del Madrid. Un endorsement che non è passato inosservato nel mondo del calcio. Ricordiamo che il  Real Madrid è costretto a passare per i play-off di Champions League dopo aver perso 4-2 contro il Benfica di José Mourinho. Le parole di Josep Pedrerol, giornalista di El Chiringuito: “C’è stato un cambiamento in diverse cose. Ho detto che mi andava bene l’autocritica di Mbappé, o di Courtois, o di Valverde o di Bellingham. Hanno ammesso che manca l’atteggiamento giusto e di avere meno voglia degli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, si è verificato un episodio di tensione tra Simeone e Vinicius, con un commento sulla possibile esclusione di Florentino.

