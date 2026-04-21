Apple ha annunciato un cambiamento nella sua direzione. John Ternus assumerà il ruolo di CEO, mentre Tim Cook ricoprirà la posizione di Executive Chairman. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa transizione. La modifica si inserisce in un nuovo assetto gestionale in cui Ternus sostituisce Cook alla guida dell’azienda.

Apple ufficializza il cambio ai vertici: John Ternus guiderà l’azienda, Tim Cook passa al ruolo di Executive Chairman. Apple annuncia un importante cambio al vertice: John Ternus diventerà il nuovo CEO della società, mentre Tim Cook assumerà il ruolo di Executive Chairman. La notizia arriva direttamente dalla newsroom ufficiale dell’azienda, segnando una svolta storica nella leadership di Cupertino. John Ternus nuovo CEO di Apple. Secondo quanto comunicato da Apple, John Ternus, attuale Senior Vice President of Hardware Engineering, guiderà l’azienda come nuovo amministratore delegato. Ternus è una figura interna con una lunga esperienza in Apple, dove ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo dell’hardware, inclusi alcuni dei prodotti più rilevanti dell’ecosistema dell’azienda.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Apple cambia guida: John Ternus sarà il nuovo CEO, Tim Cook diventa Executive Chairman

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Finisce un’epoca in casa Apple. John Ternus è stato nominato amministratore delegato a partire dal 1 settembre. Prenderà il posto di Tim Cook – l’erede di Steve Jobs - che lascia dopo 15 anni per diventare presidente esecutivo. Ternus è dal 2021 l’ingegner - facebook.com facebook

Il Ceo di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi. Sebbene John Tern x.com