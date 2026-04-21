John Ternus chi è il nuovo CEO Apple | l’ingegnere dietro Mac iPad e nuovi iPhone

Dal primo settembre, la guida di Apple passerà a un ingegnere che negli ultimi anni ha coordinato lo sviluppo di Mac, iPad e iPhone. La nomina avviene dopo un processo di transizione interno che ha portato alla sostituzione del precedente CEO. La scelta di questa figura si inserisce in un contesto di cambiamenti all’interno della società, con un passaggio di consegne che segue una lunga carriera nel settore tecnologico.

John Ternus sarà il nuovo CEO Apple dal 1° settembre: l’ingegnere che negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo di Mac, iPad e iPhone prende il posto di Tim Cook dopo una transizione già avviata dentro Cupertino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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