A partire dal primo settembre, Apple ha annunciato un cambio al vertice con la nomina di un nuovo amministratore delegato, che subentra a Tim Cook, che manterrà comunque il ruolo di presidente esecutivo. La scelta è stata ufficializzata e ha portato a una transizione di leadership all’interno dell’azienda. La decisione riguarda anche aspetti relativi alla remunerazione del nuovo Ceo, di cui sono stati resi noti alcuni dettagli.

I tempi cambiano ed Apple si aggiorna: dal 1° settembre il nuovo Ceo sarà John Ternus, mentre Tim Cook resterà presidente esecutivo. Ternus è un manager interno con oltre vent’anni di esperienza, chiamato a raccogliere l’eredità di Tim Cook dopo un lungo ciclo di crescita. Il fatto che Ternus avvia passato metà della sua vita in Apple, e che ne sia stato il capo del settore hardware, sulla carta rappresenta una garanzia per utenti e mercati. Chi è davvero John Ternus. John Ternus ha 51 anni ed è uno degli uomini più influenti all’interno di Apple. Ingegnere meccanico di formazione, si è laureato alla University of Pennsylvania nel 1997, distinguendosi non solo per i risultati accademici ma anche per l’attività sportiva: era infatti un nuotatore agonistico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple dopo Tim Cook: quanto guadagna

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