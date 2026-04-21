Jessica Chastain stravolge il look | nuovo bob per un’identità unica

Durante la cerimonia dedicata ai premi Breakthrough a Santa Monica, l'attrice ha mostrato un cambio di look significativo, optando per un nuovo taglio di capelli con un bob che ha attirato l’attenzione tra i presenti. La trasformazione ha suscitato commenti tra i partecipanti, mentre l’attrice ha presentato un’immagine diversa dal solito. Nessuna altra modifica estetica o dettaglio di scena è stato annunciato in questa occasione.

L’estetica di Jessica Chastain ha subito una trasformazione radicale durante la Breakthrough Prize Ceremony tenutasi a Santa Monica. L’attrice premio Oscar ha presentato un nuovo look caratterizzato da un caschetto geometrico e deciso, abbandonando la lunga chioma rossa che l’ha contraddistinta per anni. Il taglio scelto per l’evento californiano si presenta come un bob con lunghezze pari che sfiorano il mento, capace di conferire un volume marcato alla testa. Nonostante il cambiamento strutturale dei capelli, il colore naturale della protagonista rimane invariato, mantenendo quel rosso iconico che rappresenta la sua firma stilistica. Per l’occasione, l’attrice ha indossato un abito strapless firmato Oscar de la Renta, con dettagli di ricami e frange sulla parte inferiore, creando un insieme armonioso con il nuovo stile contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jessica Chastain stravolge il look: nuovo bob per un’identità unica Notizie correlate Jessica Chastain stupisce col caschetto: per la prima volta cambia look e dice addio ai capelli lunghiJessica Chastian cede al fascino del caschetto: l'attrice ha detto addio alla chioma lunga stupendo tutti sul red carpet con un bob dritto e... Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front row, da Margot Robbie a Jessica Chastain, passando per Teyana TaylorL’ottava giornata della settimana della moda parigina porta con sé uno degli appuntamenti più attesi di ogni Fashion Week francese: Chanel.