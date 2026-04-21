Dopo aver passato un giorno in relax, durante il quale ha partecipato a una serata di gala ai Laureus World Sports Awards, il tennista italiano ha ripreso gli allenamenti a Madrid. Durante la sessione, ha lavorato con un allenatore argentino che conosce bene. Questo rientro in campo fa parte della preparazione per il torneo Masters 1000 di Madrid.

Dopo un giorno di riposo in cui si è potuto concedere anche una serata di gala ai Laureus World Sports Awards, Jannik Sinner riprende il lavoro nella preparazione al Masters1000 di Madrid. Un torneo che risente di diverse defezioni, tra cui quelle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz (presenti nella cerimonia citata e con Carlitos premiato in qualità di miglior atleta del 2025). Sinner vuol dare continuità di risultati, dopo aver impressionato nelle ultime 5 settimane. L’azzurro, infatti, ha messo in fila i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo, un tripletta che solo Djokovic nel 2015 era stato in grado di realizzare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner torna ad allenarsi a Madrid: training con un argentino che conosce piuttosto bene…

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