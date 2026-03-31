Polonara torna ad allenarsi | Ho imparato ad apprezzare ciò che davo per scontato

Achille Polonara ha ripreso ad allenarsi dopo un periodo di inattività. L’atleta ha svolto un breve allenamento, segnando il suo ritorno in campo. La notizia è stata comunicata dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sul periodo di assenza o sui motivi del rientro. La sua presenza in allenamento rappresenta un passo importante per il giocatore e per la squadra.

(Adnkronos) – Achille Polonara torna in campo: per il campione azzurro si è trattato solo di un breve allenamento, ma rivederlo in campo è già la notizia più bella degli ultimi mesi. Un periodo che ha visto la battaglia del giocatore contro la leucemia mieloide: Polonara ha pubblicato su Instagram due brevi video della sessione individuale svolta ieri mattina a Sassari, sul parquet del PalaSerradimigni (proprio lì dove aveva giocato dal 2017 al 2019). "Riprendere la palla in mano dopo dieci mesi è stato emozionante, bello – ha raccontato l'ala della Dinamo Sassari in un'intervista a La Gazzetta dello Sport -. All’inizio mi sembrava che fosse la prima volta che giocassi a basket, poi tiro dopo tiro la sensibilità è tornata sempre di più". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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