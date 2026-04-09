Dopo aver vinto un combattuto match negli ottavi, il tennista italiano ha incontrato a Montecarlo il cantante Umberto Tozzi. L’atleta ha raccontato di essere un po’ stanco, mentre il cantante gli ha fatto un regalo. L’evento ha rappresentato un momento inaspettato e particolare nella giornata del tennista, che aveva appena concluso una partita contro il tennista ceco.

Una vittoria combattuta, poi l’incontro inatteso. La giornata odierna a Montecarlo ha regalato a J annik Sinner un momento speciale fuori dal campo, subito dopo il successo negli ottavi contro il ceco Tomáš Machá?, battuto con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3. Al Montecarlo Country Club, tra il pubblico, c’era anche Umberto Tozzi. Il cantautore torinese, residente nel Principato dal 1991 e grande appassionato di tennis, non ha voluto perdere l’occasione di seguire da vicino l’azzurro. E, a fine partita, si è concesso anche un incontro ravvicinato. Raggiunto Sinner tra spogliatoi e area VIP, Tozzi si è congratulato con il giovane campione, scherzando e chiamandolo affettuosamente “ il nostro orgoglio ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner incontra Umberto Tozzi a Montecarlo. Il regalo e l’ammissione: “Sono un po’ cotto”

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