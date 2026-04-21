Jannik Sinner 80 minuti sotto al sole | scelta estrema per il colpaccio

Jannik Sinner è tornato a giocare sul Centrale della Caja Magica di Madrid, dove è stato accolto con un caloroso messaggio di benvenuto. Il giocatore ha trascorso circa 80 minuti sotto il sole durante l’allenamento prima di scendere in campo. La sua presenza nel torneo è stata annunciata con entusiasmo, e la sua partecipazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati. La partita si avvicina e l’attesa cresce tra i tifosi.

“Ciao di nuovo, Jannik!”. Con questo messaggio Jannik Sinner è stato accolto sul Centrale della Caja Magica, per il suo ritorno a Madrid. Il 24enne di Sesto Pusteria deve ancora sciogliere le riserve sulla sua presenza o meno nel Masters 1000 spagnolo, intanto ha subito preso confidenza con la terra in altura, condizioni particolari che esaltano il suo gioco ma che restano diverse rispetto a quelle che troverà a Roma e al Roland Garros. La sua scelta di giocare fa discutere: sei settimane consecutive di tornei possono pesare, ma l’azzurro sembra deciso ad andare avanti. Il sorteggio chiarirà definitivamente il suo percorso, ma un ritiro a tabellone compilato appare improbabile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, 80 minuti sotto al sole: scelta estrema per il colpaccio Notizie correlate Leggi anche: Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio Ahi Jannik, Sinner ko a Doha e Mensik firma il colpaccio: 7-6 2-6 6-3Colpo di scena nel torneo con l’eliminazione di Jannik Sinner , superato in tre set da Jakub Mensik al loro primo incrocio in carriera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jannik Sinner, quanto guadagna la stella del tennis italiano?; Sinner riconquista la vetta: ecco come può mantenere il numero 1 fino a Wimbledon; Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo che vale anche il primato mondiale. Quando e dove vederla; Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp. Sinner batte Auger-Aliassime 6-3 6-4 all’ATP Monte Carlo, il risultato in diretta: Jannik in semifinale domani contro ZverevJannik Sinner ha vinto 6-3, 6-4 contro Auger-Aliassime e si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Monte Carlo ... fanpage.it Sinner-Machac, Montecarlo: Jannik soffre ma vince e vola ai quarti di finaleDopo il facile esordio contro Humbert, il numero due del mondo torna in campo e mette nel mirino il passaggio ai quarti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it “Torna presto Carlos”: il messaggio da vero Numero 1 di Jannik Sinner Davanti ai problemi fisici di Carlos Alcaraz, Jannik non ha dubbi: lo vuole in campo, al massimo della forma, perché la vera soddisfazione arriva quando il livello della sfida è al massi facebook Jannik Sinner ai microfoni di 'Sky Sport' in occasione dei Laureus Awards ha augurato una veloce guarigione a Carlos Alcaraz: "Adesso sta passando un momento non semplice, speriamo di rivederlo al più presto in campo, magari anche a Roma. Io essendo x.com